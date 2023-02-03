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03:36, 3 февраля 2023Мир

Байдена призвали сбить китайский зонд в небе над США

Конгрессвуман Грин призвала Байдена сбить китайский наблюдательный зонд в небе над США
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин . Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что президенту страны Джо Байдену следует немедленно сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Грин призвала Байдена сбить китайский наблюдательный зонд в небе над США и подчеркнула, что экс-президент страны Дональд Трамп «никогда не стал бы терпеть подобное». «Президент Трамп никогда не стал бы терпеть многие вещи, происходящие с Америкой», — заключила конгрессвуман.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, находящийся над северной частью страны. Позже в ведомстве решили его не сбивать, поскольку он повредит кого-нибудь или чью-либо собственность.

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Марина Совина
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