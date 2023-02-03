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10:45, 3 февраля 2023Ценности

Еще один иностранный бренд одежды ушел из России

Британский бренд одежды Paul Smith объявил об уходе с российского рынка
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Paul Smith

Paul Smith. Фото: Luke MacGregor / Reuters

Британский производитель одежды сегмента люкс Paul Smith объявил об уходе с российского рынка. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет Daily Mail.

Известно, что иностранная компания прекратила поставки товаров в страну и расторгла договор с местным партнером по франчайзингу. Официальный представитель бренда сообщил, что Paul Smith не ведет сотрудничество с Россией напрямую — последние 20 лет бизнесом управляет партнер по франчайзингу.

«Мы потребовали, чтобы эти магазины были закрыты, и теперь мы прекратили все поставки дистрибутору», — заявил источник издания. По его словам, решение позволить российским магазинам работать от имени Paul Smith после начала военной операции на Украине было ошибкой.

В октябре 2022 года испанский холдинг Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, определился с покупателем своего бизнеса в России. Стало известно, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher group.

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Карина Черных
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