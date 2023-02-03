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18:28, 3 февраля 2023Спорт

В Польше назвали число выступающих против участия России в Олимпиаде стран

Министр спорта и туризма Польши заявил, что против участия России в ОИ выступают 40 стран

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук назвал число стран, выступающих против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такую позицию занимают около 40 государств. 10 февраля министры спорта этих стран проведут встречу, на которой планируется прийти к консенсусу в вопросе противостояния допуску россиян и белорусов до Игр.

Бортничук также высоко оценил шансы на бойкот Олимпиады со стороны Украины и других стран в том случае, если россиян и белорусов допустят до турнира. При этом он призвал не торопиться с принятием решения. «У нас есть время для этого. Игры в середине следующего года. Вместо того чтобы сразу унижать партнеров, сначала стоит дать шанс на саморефлексию», — заявил функционер.

30 января МОК сделал новое заявление о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры. В организации посчитали, что концепция выступления представителей стран под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и сейчас обсуждается членами комитета.

В ответ на это заявление Гутцайт пригрозил бойкотом Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его поддержали министр спорта Польши Камиль Бортничук и председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Жоржс Тикмерс.

Алексей Гусев
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