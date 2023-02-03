ЕС заявил о намерении включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее

Глава Евросовета Мишель: ЕС намерен включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее

Евросоюз намерен включить Украину в свою роуминг-зону в кратчайшие сроки. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова передает РИА Новости.

Мишель отметил, что сейчас в этом направлении ведется активная работа. По его словам, включение Украины в роуминг-зону ЕС должно произойти «как можно быстрее».

Внутри Евросоюза клиенты мобильных операторов стран-участниц не платят за роуминг. Эта мера действует до 2032 года.

2 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером. Также она рассказала о том, как ей пришлось укрыться в бомбоубежище украинской столицы из-за «авианалета».