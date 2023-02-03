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00:01, 3 февраля 2023Спорт

Польша и страны Балтии сделали заявление по допуску России к турнирам

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали МОК не допускать Россию к Олимпиаде-2024

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министры спорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сделали заявление по допуску России к международным турнирам. Оно доступно на сайте ведомства Литвы.

Польша и страны Балтии призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По их мнению, спорт является частью политической картины мира, поэтому на российский спорт необходимо наложить еще большие санкции.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила. После критики со стороны Украины и стран Балтии МОК заявил, что окончательное решение еще не принято.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Анастасия Борисова
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