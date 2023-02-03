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10:43, 3 февраля 2023Мир

Канада присоединилась к наблюдениям за разведывательными аэростатами Китая

Минобороны Канады: из-за разведывательного аэростата КНР контроль над небом будет усилен

Фото: Chase Doak / Reuters

После сообщений о разведывательном аэростате Китая силы ПВО Канады уже усилили меры безопасности и контроль над небом во избежание подобных инцидентов. Об этом сообщило канадское Минобороны, передает РИА Новости.

«Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства, включая мониторинг возможного второго инцидента», — сообщили военные. Отмечается, что мониторинг будет производиться совместно с представителями США.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, находящийся над северной частью страны. Позже в ведомстве решили его не сбивать, поскольку он повредит кого-нибудь или чью-либо собственность.

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Виктория Кондратьева
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