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21:12, 3 февраля 2023Забота о себе

Стоматолог предупредила о вреде соды как чистящего средства для зубов

Стоматолог Ольга Филатова предупредила, что кристаллы соды оставляют царапины на зубах

Фото: Shutterstock

Имеющие острые края кристаллы соды оставляют царапины на эмали зубов. Об этом «Ленте.ру» рассказали стоматолог центров имплантации и стоматологии ИНТАН Ольга Филатова и терапевт Валентин Шишкин.

Шишкин отметил, что не раз слышал от пациентов, что те чистят зубы содой, по бабушкиному методу. Он отметил, что соду часто использовали как чистящее средство во времена СССР, также она входила в состав зубного порошка. «Сода — хороший абразив, обладает мелкими частицами, то есть очищает налет хорошо», — согласился он.

Однако использование соды наносит зубам вред, предупредила Филатова. «Если рассмотреть кристаллы соды под микроскопом, то видно, что они имеют разный размер и неправильную форму с острыми краями. Такие кристаллы легко оставят царапины на эмали и приведут к повышенной чувствительности зубов», — пояснила стоматолог.

В то же время сода в составе чистящих порошков для профессиональной гигиены рта не вредит зубам, добавила она.

Порошки изготавливают особым образом, сглаживая острые края кристаллов и сортируя их по размеру. Но и в этом случае порошки на основе соды имеют много минусов и ограничений в использовании

Ольга Филатова стоматолог

Порошки хорошо очищают поверхность зуба, но их категорически нельзя использовать на поврежденной эмали, корнях зубов, пломбах, ортопедических и ортодонтических конструкциях, перечислила противопоказания собеседница «Ленты.ру». После использования порошка с собой зубы полируют специальными щеткой и пастой.

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Шишкин добавил, что, если кто-то все же захочет удалить зубной налет с помощью соды, он должен использовать не щетку, а палец. «В основном проблема с зубами начинается с травмирования десен, неправильного формирования десневого канала и адекватной обработки слюной зубов. Сама по себе сода, если не втирать ее щеткой, не так агрессивна», — резюмировал он.

Ранее Валентин Шишкин предостерег от использования соды по народным рецептам. Он предупредил, что употребление соды при изжоге ведет к ожогу слизистой желудка.

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Вера Владзиевская
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