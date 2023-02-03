Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
Сегодня
16:30 (Мск)
Марина Заневская
Лион
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Сочи
Winline Зимний Кубок РПЛ|1-й тур
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|20-й тур
13:52, 3 февраля 2023Спорт

Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки

Фитнес-тренер Пахомов рассказал о комплексе из пяти упражнений для утренней зарядки

Фото: unsplash

Фитнес-тренер Станислав Пахомов назвал лучшие упражнения для утренней зарядки. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Перед началом тренировки Пахомов рекомендовал сделать небольшую разминку, включающую ходьбу по комнате или на месте, повороты головы, наклоны корпуса и вращения плечами. Далее специалист посоветовал делать десятиминутный комплекс из пяти упражнений с повторами по 10–12 раз для активизации организма.

Тренер предложил делать подъемы на носки, приседания, скручивания и планку. Кроме того, следует выполнять упражнение «кошка», для которого нужно встать на четвереньки, прямые руки расположить на ширине плеч, а ноги согнуть в коленях под прямым углом. «Сделайте вдох и максимально прогнитесь в спине и пояснице, опустите живот как можно ближе к полу. Задержитесь в данном положении на пять-десять секунд. На выдохе округлите позвоночник и поясницу, почувствуйте, как лопатки расходятся в стороны», — объяснил Пахомов.

Ранее директор фитнес-клуба Ева Пенья рассказала о пользе занятий спортом босиком. Она отметила, что тренировки без обуви помогают повысить устойчивость ног и тела, а также улучшают координацию.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Глава Росгвардии рассказал о росте числа наемников из Европы в зоне СВО
Обнаружено 20 остатков сверхновых звезд с ультрафиолетовым излучением
Петр Павел назвал исключение в помощи Запада Украине
В Кремле прокомментировали «предложение» США отдать России 20 процентов Украины
Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом
Жена убившего детей уфимца попыталась обратиться к соседям и осталась без помощи
Главу правительства Красноярского края заподозрили в превышении полномочий
В Чехии назвали единственное ограничение при поставках оружия Украине
59-летняя актриса в боди вышла на подиум на Неделе моды
Торопившийся россиянин попытался перепрыгнуть забор со штырями и повис на нем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.