Тренеры назвали преимущества занятий спортом босиком

Тренеры рассказали, что занятия спортом босиком улучшают координацию и укрепляют ноги

Директор фитнес-клуба Ева Пенья назвала преимущества занятий спортом босиком. Их слова приводит Verywell Fit.

Пенья отметила, что тренировки без обуви помогают повысить устойчивость ног и тела, а также улучшают координацию. «Возвращение к своей природе, повторное изучение моделей движений и улучшение мышечного взаимодействия увеличивает активацию проприорецепторов (нервных окончаний в опроно-двигательном аппарате, реагирующих на движение мышц — прим. «Ленты.ру») и выводит координацию, стабильность и баланс на новый уровень», — рассказала она.

Пенья подчеркнула, что тренировки босиком задействуют все мышцы стопы, что не всегда возможно в обуви. Такие занятия укрепляют ноги и делают стопу более подвижной.

Тренер Дэйв Мейс добавил, что новичкам следует начать упражняться с ходьбы босиком по пять минут в день вокруг дома. «Затем постепенно вводите тренировки босиком, выполняя более короткие тренировки, разогревая ноги перед началом и постоянно думая о правильной форме и положении ног», — сказал он.

Ранее ученые Сиднейского университета доказали, что легкая физическая активность, например, подъем по лестнице или подвижные игры с детьми, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 50 процентов, а онкологических — на 40 процентов. Уточняется, что для этого достаточно трех периодов активности в день продолжительностью в несколько минут.