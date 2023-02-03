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19:02, 3 февраля 2023Экономика

Европа продолжит пускать к себе украинские товары без пошлин

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС пустит на свой рынок товары с Украины без пошлин

Фото: Vitaliy Hrabar / Reuters

В 2023 году страны Евросоюза (ЕС) продолжат допускать на свой рынок товары с Украины без пошлин. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит РИА Новости. Такая практика велась и в прошлом году.

«Мы продолжим программу беспошлинного доступа на рынок, то есть товары с Украины смогут поступать беспошлинно в Евросоюз», — пообещала она.

Ранее во время пресс-конференции в Киеве глава ЕК раскрыла подробности десятого пакета санкций против России. Он подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро и включает новые запреты на поставку в Россию технологий, которые Москва может использовать в военных целях.

Кроме того, по словам Ляйен, Россия должна быть привлечена к восстановлению Украины. В Евросоюзе изучают возможности использования российских активов для нужд республики.

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Платон Щукин
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