Европа продолжит пускать к себе украинские товары без пошлин
В 2023 году страны Евросоюза (ЕС) продолжат допускать на свой рынок товары с Украины без пошлин. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит РИА Новости. Такая практика велась и в прошлом году.
«Мы продолжим программу беспошлинного доступа на рынок, то есть товары с Украины смогут поступать беспошлинно в Евросоюз», — пообещала она.
Ранее во время пресс-конференции в Киеве глава ЕК раскрыла подробности десятого пакета санкций против России. Он подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро и включает новые запреты на поставку в Россию технологий, которые Москва может использовать в военных целях.
Кроме того, по словам Ляйен, Россия должна быть привлечена к восстановлению Украины. В Евросоюзе изучают возможности использования российских активов для нужд республики.