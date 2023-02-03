Названа самая популярная версия Windows

Statcounter: доля Windows 10 в январе 2023 года составила почти 69 процентов

Windows 10 назвали самой популярной операционной системой от Microsoft. Об этом сообщается в отчете агентства Statcounter.

Из материала следует, что доля вышедшей в 2015 году Windows 10 в январе 2023 года составила почти 69 процентов. На второй позиции расположилась актуальная ОС Windows 11 — 18 процентов, на третьей — Windows 7, которая получила долю 10 процентов.

Уточняется, что за месяц доля Windows 10 выросла почти на один процент. Это связывают с тем, что на популярную версию операционной системы переходят потребители, ранее пользовавшиеся Windows 7, 8 и другими ОС от Microsoft. В России Windows 10 также является самой популярной ОС, она имеет долю 66 процентов. На второй и третьей позициях разместили Windows 7 и 11 — 17 и 7 процентов соответственно.

Также в Statcounter рассказали, что продукты Windows являются самыми популярными ОС на рынке — ими пользуются 74 процента владельцев компьютеров. На второй позиции оказалась macOS от Apple, которая получила долю 15 процентов.

Ранее журналисты издания Windows Latest сообщили, что пользователи Windows 10 пожаловались на навязчивую рекламу Microsoft. Оказалось, что с помощью баннеров, которые нельзя закрыть, компания пыталась мотивировать потребителей перейти на новую версию ОС.