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05:15, 4 февраля 2023Наука и техника

«Адмирал Горшков» выполнит учебно-боевой пуск ракеты «Циркон»

ТАСС: фрегат «Адмирал Горшков» выполнит пуск ракеты «Циркон» на учениях с ВМС Китая и ЮАР

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который выполняет задачи дальнего похода, впервые в ходе международных учений выполнит учебно-боевой пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

По его словам, эпизод с учебно-боевым пуском ракеты отработают в ходе предстоящих учений с Военно-морскими силами (ВМС) ЮАР и Китая в феврале. Источник отметил, что «Циркону» предстоит поразить надводную цель на дальности более 500 километров.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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В январе Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» впервые отработал организацию нанесения удара ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике. Учение провели с помощью компьютерного моделирования.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что «Адмирал Горшков» проведет учения с применением ракет «Циркон».

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны в декабре Шойгу заявил о начале серийных поставок гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон».

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Даниил Иринин
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