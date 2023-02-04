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21:40, 4 февраля 2023Спорт

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Головиным

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Александром Головиным

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Об этом Metaratings сообщил агент игрока Александр Клюев.

Уточняется, что немецкий клуб пока не обращался к монегаскам с официальным запросом. Сам россиянин не против того, чтобы продолжить карьеру в немецкой бундеслиге.

31 января стало известно, что как минимум четыре европейских клуба в зимнее трансферное окно пытались купить полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. В итоге хавбек остался в московской команде.

Головин в нынешнем сезоне провел за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Алексей Гусев
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