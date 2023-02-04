В США сообщили о «вторжении» шпионских зондов Китая при Трампе

Bloomberg: вторжения шпионских зондов Китая происходили во времена администрации Трампа

Обнаруженный в США китайский зонд является частью более широкой шпионской программы Китая. Об этом пишет Bloomberg.

Как утверждает издание, аналогичные вторжения происходили и ранее, в том числе во времена администрации президента США Дональда Трампа. По словам источников, знакомых с данным вопросом, аэростат может менять курс. Кроме того, ожидается, что данный объект останется в воздушном пространстве США еще на несколько дней.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Позже сообщалось, что аэростат приближается к авиабазе ВВС США Уайтмен в Миссури. Там размещаются все стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit. Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин. Произошедшее он назвал нарушением суверенитета Соединенных Штатов и международного права.

В свою очередь, МИД Китая назвал залетевший в США аэростат гражданским. Член ЦК КПК Ван И также заявил, что Пекин не приемлет спекуляций США из-за ситуации с аэростатом.