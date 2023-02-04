В Китае отреагировали на решение Блинкена отложить поездку в Пекин

Член ЦК КПК Ван И заявил о неприемлемости спекуляций из-за ситуации с аэростатом

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И отреагировал на решение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена отложить запланированный визит в Пекин. Его заявление было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Китая.

«Пекин не приемлет никаких необоснованных спекуляций и шумихи», — сказал дипломат. Он подчеркнул ответственный подход Китая, а также напомнил, что государство всегда строго придерживалось норм международного права.

Ранее Блинкен решил отложить визит в Пекин в связи с инцидентом с китайским аэростатом, появившимся в небе над Штатами. Он указал, что произошедшее подрывает возможность построения фундамента отношений Китая и США.

3 февраля сообщалось о появлении китайского разведывательного воздушного шара над северной частью Соединенных Штатов. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.