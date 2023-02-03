Китайский аэростат направился к базе ВВС США

Сенатор Шмитт: китайский аэростат направляется к базе ВВС США Уайтмен в Миссури

Китайский аэростат приближается к находящейся авиабазе США в Миссури. Об этом свидетельствует пост сенатора США Эрика Шмитта от американского штата Миссури в Twitter.

«Сама идея того, что у коммунистического Китая есть аэростат-шпион, направляющийся прямо сейчас к базе ВВС Уайтмен в Миссури — родине бомбардировщика-невидимки — совершенно невероятна», — написал он. Шмитт также добавил, что «ни один американец не должен мириться с этим».

Кроме того, сенатор призвал защитить границы и суверенитет Соединенных Штатов. По данным Reuters, национальная метеорологическая служба в Канзас-Сити также получила несколько сообщений с северо-запада Миссури о большом воздушном шаре, видимом на горизонте.

Ранее президент США Джо Байден согласился с советом главы Пентагона Ллойда Остина не сбивать китайский аэростат.

В 2019 году российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил новый наблюдательный полет над стратегическими военными объектами на территории США.