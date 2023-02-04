Опубликовано видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими РФ
Депутат ГД Саралиев выложил видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими РФ
Опубликовано видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими РФ. Видео выложил в Telegram-канал депутат Государственной Думы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
«Еще 63 наших бойца возвращаются в Россию, к своим родным и близким, которые их ждут», — так подписал он публикацию.
Ранее в Министерстве обороны рассказали о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной. В ведомстве заявили, что благодаря ОАЭ стал возможен обмен военных «чувствительной категории».
До этого сообщалось, что освобожденным военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.