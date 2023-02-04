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15:43, 4 февраля 2023Мир

Захарова обвинила ЕС в обслуживании Украины

Захарова заявила, что ЕС обслуживает неонацистский режим Украины ради ослабления России
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) обслуживает Украину наперекор России. В этом обвинила блок пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

«Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве», — заявила представитель МИД.

По ее словам, ЕС солидаризируется с тотальным подавлением инакомыслия, попранием свободы слова и выражения, грубым нарушением языковых и конфессиональных прав на Украине. В то же время объединение подтверждает в совместном заявлении по итогам саммита «приверженность полному уважению прав лиц, принадлежащих к меньшинствам», отметила Захарова.

«Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС», — подытожила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал цель саммита ЕС — Украина. По его словам, Киев стремится начать переговоры о вступлении в блок как можно скорее, в том числе на этом мероприятии.

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Виктория Кондратьева
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