Флот Бразилии затопил свой единственный авианосец

ВМС Бразилии затопили в Атлантике единственный списанный авианосец «Сан-Паулу»

Военно-морские силы (ВМС) Бразилии приняли решение затопить дрейфующий в Атлантике списанный авианосец «Сан-Паулу». Об этом сообщает РИА Новости.

Это был единственный корабль такого класса в Бразилии. Такое решение было принято после того, как бразильские власти запретили судну заходить во внутренние воды страны из-за риска, что он сядет на мель. В корпусе авианосца было несколько отверстий, оно набирало воду. Это был единственный корабль такого класса в Бразилии.

Уточняется, что авианосец был затоплен в 350 километрах от берега, на глубине около пяти тысяч метров. Район был выбран с учетом безопасности для судоходства и окружающей среды, рыболовства и экосистем.

Отмечается, что авианосец «Сан-Паулу» был выведен из эксплуатации и в 2021 году продан турецкой компании Sok. Сумма сделки составила 1,9 миллион долларов США. Летом 2022 года корабль отбуксировали в Турцию на разборку, однако местные власти отозвали разрешение на стоянку. В результате авианосец вернулся в Бразилию, однако провел несколько месяцев в территориальных водах страны.

В апреле 2015 года бразильские СМИ сообщили о намерении ВМС страны начать длительный ремонт и модернизацию корабля с продлением его срока службы до 2039 года (до 79 лет со дня спуска на воду). Предполагалось, что в ходе модернизации на корабле обновят энергетическую установку, авиационно-технический комплекс, радиоэлектронное оборудование, вооружение и авиакрыло. Однако спустя два года ВМС Бразилии отказались от этих планов.