В ДНР уничтожили три радиолокационные станции из США и реактивную систему «Град»

В ходе наступательных действий на донецком направлении в ходе спецоперации были уничтожены три американские радиолокационные станции. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), уточнил он, войска уничтожили радиолокационные станции производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Кроме того, за сутки, продолжил Конашенков, было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходная гаубица «Акация» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

В районах Краматорска и Угледара, добавил он, были уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

Ранее Минобороны отчиталось о результатах наступления «Западной» группировки. В ведомстве уточнили, что подразделения ВСУ были выбиты с западных окраин населенного пункта Двуречное в Харьковской области в результате наступления подразделений «Западной» группировки войск.

