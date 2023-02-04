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18:00, 4 февраля 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины снова объявили воздушную тревогу по всей республике

Фото: Marko Djurica / Reuters

По всей территории Украины вечером 4 февраля объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Сигналы тревоги начали распространяться в 17:48 по московскому времени. Сначала сирены были слышны в Днепропетровской области, затем в Киеве и Харьковской области, а к 17:53 они звучали по всей украинской территории.

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Кристина Есикова
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