По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины снова объявили воздушную тревогу по всей республике

По всей территории Украины вечером 4 февраля объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Сигналы тревоги начали распространяться в 17:48 по московскому времени. Сначала сирены были слышны в Днепропетровской области, затем в Киеве и Харьковской области, а к 17:53 они звучали по всей украинской территории.