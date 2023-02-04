В Одессу из-за масштабной аварии на подстанции доставят все имеющиеся генераторы

Премьер Украины Шмыгаль из-за аварии поручил доставить в Одессу все имеющиеся генераторы

В Одессу после аварии на подстанции Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» направят все мощные генераторы, имеющиеся в наличии у Минэнерго, а также мини-электростанцию. Такое поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 мегаватт, предоставленная нашими партнерами из США», — написал он.

Шмыгаль добавил, что поручил МИД обратиться к Турции за дополнительной поддержкой, чтобы страна направила суда-электростанции. Основной задачей он определил возврат электричества критической инфраструктуре и многоквартирным домам, которые не отапливаются без электроснабжения.

Об аварии на НЭК «Укрэнерго» в Одессе стало известно ранее 4 февраля. В результате Одесса и часть Одесского района временно обесточены. В настоящее время ведутся восстановительные работы.