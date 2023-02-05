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09:54, 5 февраля 2023Спорт

Александр Емельяненко обратился к брату Федору после поражения в прощальном бою

Боец Александр Емельяненко поблагодарил брата Федора после его поражения в прощальном бою

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) обратился к брату Федору после его поражения в прощальном бою с американцем Райаном Бейдером.

«Последний Император! Спасибо за все, брат!» — написал спортсмен слова благодарности.

Ранее 5 февраля Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец. После поражения он огорчился тому, что не смог порадовать болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Бейдер одержал 31-ю победу при семи поражениях.

Анастасия Борисова
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