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07:39, 5 февраля 2023Спорт

Федор Емельяненко высказался после поражения нокаутом в прощальном бою

Федор Емельяненко поблагодарил болельщиков после поражения нокаутом в прощальном бою

Фото: David Mandel / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался после поражения в поединке с американцем Райаном Бейдером. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«С одной стороны, я огорчен, что не смог вас порадовать. А с другой стороны рад, что вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались, бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду с ребятами, тренировать их. Я закончил. Спасибо всем», — заявил 46-летний Емельяненко.

Ранее 5 февраля российский спортсмен проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для Емельяненко, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Бейдер одержал 31-ю победу при семи поражениях.

Андрей Стрельцов
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