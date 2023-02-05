Шольц заявил о достижении «консенсуса» с Зеленским об отказе от ударов по России

Канцлер ФРГ Шольц заявил о достижении консенсуса с Зеленским об отказе от ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении консенсуса с президентом Украины Владимиром Зеленским об отказе от ударов по территории России из западного оружия. Его слова приводит издание Bild.

Журналист задал политику вопрос, есть ли соглашение с украинским лидером о том, что западное оружие будет использоваться только на территории Украины и его не станут применять для ударов по России. «По этому вопросу есть консенсус», — ответил канцлер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по территории России из поставляемого ей Западом оружия. Политик назвал один из критериев поставки оружия и техники ВСУ — они не должны приводить к эскалации конфликта.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна в случае ударов Киева по ее территориям готова применять все виды оружия. По его словам, ответ России на удары по ее территории будет быстрым, жестким и убедительным.