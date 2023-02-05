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11:03, 5 февраля 2023Спорт

Стали известны призовые Федора Емельяненко за прощальный бой

Боец ММА Федор Емельяненко получит 100 тысяч долларов за бой с американцем Бейдером

Фото: Dmitry Golubovich / Gloiballookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко получит призовые за прощальный бой с американцем Райаном Бейдером. Об этом стало известно MMA Fighting.

По информации источника, спортсмен заработал 100 тысяч долларов за поединок. Его соперник получит 150 тысяч долларов.

Ранее 5 февраля Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец. После поражения Емельяненко огорчился тому, что не смог порадовать болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Бейдер одержал 31-ю победу при семи поражениях.

Анастасия Борисова
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