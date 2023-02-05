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15:37, 5 февраля 2023Из жизни

Стало известно о возможном приезде принца Гарри на коронацию отца без супруги

Daily Mail: принц Гарри может приехать на коронацию короля Карла III без Меган Маркл

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Герцог Сассекский принц Гарри может приехать на коронацию своего отца короля Карла III, запланированную на 6 мая, но без своей жены Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По их словам, сын короля Великобритании может посетить страну с 48-часовым визитом в то время, как его супруга останется в Калифорнии с их сыном Арчи. Как пишет издание, принц Гарри с женой будут приглашены на церемонию, однако пока не ясно, согласятся ли они после скандальных мемуаров герцога Сассекского о распрях в королевской семье.

Ранее королевский историк Хьюго Викерс выразил мнение, что младший сын короля не примет приглашения в сложившейся ситуации, даже если получит его. Более того, Викерс понадеялся, что принц Гарри не приедет на коронацию, так как его присутствие может отвлечь общественность от церемонии.

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В свою очередь, 15 января инсайдер The Times выразил уверенность, что примирение принца Гарри с британской королевской семьей может состояться до коронации Карла III. По его словам, встреча состоится в ближайшие месяцы и должна пройти до майской церемонии.

10 января вышла 416-страничная книга принца Гарри, написанная в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Мемуары внука Елизаветы II получили название Spare («Запасной»). Перед этим член королевской семьи дал несколько разоблачительных интервью.

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Константин Лысяков
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