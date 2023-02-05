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22:59, 5 февраля 2023Россия

МИД России рассказал о позиции Ирака по военной спецоперации на Украине

МИД России сообщил, что Ирак занимает взвешенную позицию относительно СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pixabay

МИД России рассказал, что на фоне беспрецедентного давления со стороны западных стран позиция Ирака относительно проведения Москвой специальный военной операции (СВО) на Украине является взвешенной и сбалансированной, сообщает РИА Новости.

«Иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на Украине специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что двусторонние отношения России и Ирака проверены временем, указав на то, что Багдад отказался поддержать санкции против Москвы. По его словам, изменения геополитической ситуации в мире не поменяли отношения Ирака к России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против компаний и предприятий российской атомной отрасли. Новые санкции затронут 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, включая «Росатом» и его дочерние фирмы.

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Марина Совина
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