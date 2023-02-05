Стали известны подробности визита Лаврова в Ирак

МИД РФ раскрыл подробности визита министра иностранных дел Лаврова в Ирак

МИД России раскрыл подробности визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Ирак, который состоится 5-6 февраля. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Стало известно, что особое внимание будет уделено развитию многоплановых российско-иракских связей, в том числе расширению политического диалога, активизации торгово-экономического, военно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

В МИД сообщили, что важной частью встречи станет обсуждение планов сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства. Также Россия намерена выразить поддержку усилиям кабинета министра Ирака во главе с Мухаммедом ас-Судани по обеспечению стабильности и безопасности в государстве.

В ведомстве сообщили, что также будет рассмотрена ситуация в Сирии с упором на политическое урегулирование, положение дел в Персидском заливе, в том числе в свете предложенной Москвой концепции обеспечения коллективной безопасности.

В МИД также указали, что в условиях беспрецедентного западного давления Багдад занял взвешенную позицию относительно российской специальной военной операции (СВО) на Украине и отказался присоединиться к санкциям.

«Рассматриваем предстоящий визит Сергея Лаврова в Ирак как важную часть последовательных усилий по продвижению многопланового взаимодействия с нашими традиционными партнерами на Ближнем Востоке», — заключили в ведомстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 февраля, вместе с делегацией прибыл с двухдневным визитом в Ирак. Он намерен 6 февраля провести переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьером Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, а также спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси и возглавляющим коалицию «Государство закона» бывшим премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики.

