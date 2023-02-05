Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 5 февраля 2023Мир

Лавров прибыл в Ирак

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Ирак

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 февраля, вместе с делегацией прибыл с двухдневным визитом в Ирак. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, глава внешнеполитического ведомства намерен 6 февраля провести переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьером Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, а также спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси и возглавляющим коалицию «Государство закона» бывшим премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики.

Последний раз министр приезжал в Ирак в октябре 2019 года. Во время того визита он побывал в Багдаде и Эрбиле. Отмечается, что после Ирака Лавров отправится в Мали, Мавританию и Судан.

Ранее сообщалось, что глава МИД России обвинил Запад в отказе от переговоров по Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названы сроки начала строительства забора на границе России и Польши
Стала известна позиция Великобритании по бойкоту Олимпийских игр-2024
Россию обвинили в планах создания фабрики по производству иранских дронов
В граничащем с Украиной российском регионе сбили две ракеты
В США раскрыли тайные слова Залужного о потерях ВСУ
Офис Зеленского пообещал продолжить отставки украинских чиновников
Папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским
Латвийский фигурист высказался о международных турнирах без россиян
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
В Европе сошедшая на отель лавина заблокировала 60 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.