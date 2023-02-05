Лавров прибыл в Ирак

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Ирак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 5 февраля, вместе с делегацией прибыл с двухдневным визитом в Ирак. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, глава внешнеполитического ведомства намерен 6 февраля провести переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьером Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, а также спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси и возглавляющим коалицию «Государство закона» бывшим премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики.

Последний раз министр приезжал в Ирак в октябре 2019 года. Во время того визита он побывал в Багдаде и Эрбиле. Отмечается, что после Ирака Лавров отправится в Мали, Мавританию и Судан.

Ранее сообщалось, что глава МИД России обвинил Запад в отказе от переговоров по Украине.