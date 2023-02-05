Глава UFC отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов

Глава UFC Дэйна Уайт отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением о российском бойце смешанного стиля (MMA) Федоре Емельяненко. Его слова приводит YouTube-канал MMA Junkie.

«Ему 46. Он не должен уже драться. Он взрослый мужчина и может делать все что захочет. Но, скорее всего, ему следовало повесить перчатки на гвоздь два года назад», — заявил Уайт. Глава UFC отказался считать Емельяненко одним из величайших бойцов, но отметил, что люди любили и восхваляли россиянина.

Ранее 5 февраля Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец. После поражения Емельяненко огорчился тем, что не смог порадовать болельщиков, и поблагодарил их за поддержку.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Бейдер одержал 31-ю победу при семи поражениях.