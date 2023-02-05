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18:01, 5 февраля 2023Спорт

Глава UFC отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов

Глава UFC Дэйна Уайт отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением о российском бойце смешанного стиля (MMA) Федоре Емельяненко. Его слова приводит YouTube-канал MMA Junkie.

«Ему 46. Он не должен уже драться. Он взрослый мужчина и может делать все что захочет. Но, скорее всего, ему следовало повесить перчатки на гвоздь два года назад», — заявил Уайт. Глава UFC отказался считать Емельяненко одним из величайших бойцов, но отметил, что люди любили и восхваляли россиянина.

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31 декабря 2022

Ранее 5 февраля Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец. После поражения Емельяненко огорчился тем, что не смог порадовать болельщиков, и поблагодарил их за поддержку.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Бейдер одержал 31-ю победу при семи поражениях.

Дарья Коршунова
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