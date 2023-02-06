На Украине уличили офис президента в попытке «замылить» скандал в Минобороны

Депутат Дубинский обвинил ОП Украины в попытке отвести внимание от скандала в Минобороны

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский уличил офис президента (ОП) Украины в попытке отвести внимание от коррупционного скандала в Министерстве обороны с помощью кадровых перестановок. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что действующий министр обороны Украины Алексей Резников вскоре может занять пост главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его место в Минобороны должен занять начальник Главного управления разведки (ГУР) ведомства Кирилл Буданов. Позже Резников отказался от перехода в другое министерство, заявив, что у него нет необходимой экспертизы.

Дубинский обвинил власти в попытке «замылить» коррупционный скандал в ведомстве с помощью назначения Резникова на новый пост. «Покрывавшего коррупцию министра не увольняют, а переводят в другое министерство, но он вдруг отказывается, потому что "не специалист в промышленности". А в армии он был специалистом? Конечно же, нет. Просто отставка за воровство это одно, а вот уход в связи с ротацией, по мнению сценаристов, это другое», — заявил он.

В январе украинское издание «Зеркало недели» опубликовало расследование, из которого следовало, что чиновники Минобороны разворовывали бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Службы безопасности Украины (СБУ), ущерб от коррупционной схемы составил более 2,7 миллиона долларов.