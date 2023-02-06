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15:06, 6 февраля 2023Культура

Григорий Лепс обратился к поклонникам со словами «много не пейте, ребята»

Певец Григорий Лепс посоветовал поклонникам много не пить

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Григорий Лепс обратился к поклонникам со сцены во время фестиваля «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, посоветовав им много не пить. На слова артиста обратило внимание издание Teleprogramma.

После выступления Лепса ведущий мероприятия певец Николай Басков попросил певца пожелать что-то доброе и хорошее поклонникам. «Люди, всем здоровья, всем счастья. Много не пейте, ребята. Нам с Николаем это не очень помогает, у тебя нога болит, у меня — рука», — сказал исполнитель.

В декабре прошлого года сообщалось, что Лепс покинул Россию после скандала с дракой в баре Санкт-Петербурга. О драке Лепса с гостем заведения стало известно 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист. Адвокат посетителя бара Евгений Хейфец заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму денег — 10 тысяч долларов. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улицу.

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Варвара Кошечкина
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