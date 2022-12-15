Певец Григорий Лепс покинул Россию после скандала с дракой в баре

Певец Григорий Лепс покинул Россию после скандала с дракой в баре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Отмечается, что после концерта в Москве исполнителя заметили в аэропорту Стамбула, когда он садился на рейс до Милана. Его сопровождала женщина.

Ранее стало известно, что Лепс возместил моральный и материальный ущерб россиянину Дмитрию Горбачеву, пострадавшему во время драки. Артист также принес извинения мужчине. Произошло примирение сторон, поэтому дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» будет прекращено.

О драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге сообщалось 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист. Адвокат посетителя бара Евгений Хейфец заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму денег — 10 тысяч долларов. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улицу. Отмечалось, что гостю заведения диагностировали перелом носа со смещением.