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14:34, 6 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о землетрясении в Армении

Спасатели в Армении сообщили о землетрясении магнитудой 3-4 в Ереване и Гюмри

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Армении после мощного землетрясения, эпицентр которого находился на территории Турции, ощущались подземные толчки магнитудой 3-4. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила Спасательная служба МВД республики, передает «Интерфакс».

Как стало известно, в столице Армении Ереване ощущались толчки силой около 3 баллов. При этом в городе Гюмри на севере страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 3-4.

О пострадавших или каких-либо разрушениях не сообщается.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов, днем, в центральной части страны произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Толчки также чувствовались в Сирии, Ливане, Грузии, Абхазии, Израиле и на Кипре.

По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, еще 5385 человек пострадали. В Сирии жертвами стихии стал 371 человек, 1089 человек пострадали.

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Варвара Кошечкина
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