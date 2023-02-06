Влияние землетрясения на политическую ситуацию в Турции и Сирии оценили

Политолог Кортунов: решения Эрдогана после землетрясения будут рассматривать под лупой

Многие политики станут внимательно рассматривать решения, которые принимают президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад в связи с произошедшим в регионе землетрясением. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние природного явления на политическую ситуацию в Турции и Сирии.

Многое будет зависеть от того, как власти стран отреагируют на произошедшее — насколько оперативно, эффективно и успешно будет проведена работа по минимизации последствий землетрясения Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Все понимают, что власть, какой бы она ни была, предотвратить природные катаклизмы не может. Поэтому деятельность власти будут оценивать по ее способности справиться с последствиями того, что произошло», — заявил Кортунов.

Также политолог убежден, что за действиями и решениями Эрдогана и Асада, связанными с последствиями подземных толчков, будут внимательно следить как внутри стран, так и в международном сообществе.

«Здесь многие будут ожидать каких-то провалов, неудач и ошибок и будут под лупой рассматривать любые решения, которые будут принимать Эрдоган и Асад. При этом это возможность для лидеров отличиться, поскольку в этих условиях есть импульс объединиться и оставить политические разногласия», — сказал он.

Землетрясение может сыграть как в ту, так и в другую сторону, в зависимости от того, как лидеры себя проявят Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

6 февраля в 4:17 на территории Сирии и Турции произошло мощное землетрясение, за которым последовали многочисленные афтершоки.

Число погибших в Турции выросло до 1121. Кроме того, еще 7634 человека пострадали. А разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания.

В Сирии подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около четырех миллионов человек. Число жертв выросло до 403, а пострадавших — до 1284.

