Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|21-й тур
Монца
Сегодня
22:45 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|21-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
23:00 (Мск)
Альмерия
Испания - Примера|20-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:07, 6 февраля 2023Спорт

Названо преимущество Усика над Фьюри

Боксер Джойс заявил, что Александр Усик доставит проблемы Тайсону Фьюри множеством ударов
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Непобежденный боксер Джо Джойс назвал преимущество украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова доступны на YouTube-канале talkSPORT Boxing.

«Александр выбрасывает много ударов, поэтому я думаю, что он доставит Фьюри определенные проблемы. Тайсон не выбрасывает так много ударов, но он бьет быстро, он длинный, высокий, у него есть футворк (работа ног — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он. Джойс добавил, что по Усику достаточно сложно попасть, поэтому Фьюри будет трудно победить.

Ранее журналист Майк Коппинджер рассказал, что поединок между боксерами должен пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. «Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на [лондонском стадионе] "Уэмбли"», — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1500
На Украине предложили кандидатуру на пост главы МВД
Россиянина и двоих его подельников осудят за похищение и убийство подростка
Китай призвал прекратить обстрелы ЗАЭС из-за опасности ядерной катастрофы
Юрист оценил инцидент со стрелявшим по полиции фейерверками россиянином
Названо преимущество Усика над Фьюри
Кайли Дженнер в бикини стала объектом насмешек в сети из-за обуви
Встречающих экипаж российского ледокола белых медведей сняли на видео
Конкурент России неожиданно повысил цены на нефть для Азии, Европы и США
Молодого россиянина осудят за убийство со съедением языка жертвы в 2020 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.