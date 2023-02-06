Названо преимущество Усика над Фьюри

Боксер Джойс заявил, что Александр Усик доставит проблемы Тайсону Фьюри множеством ударов

Непобежденный боксер Джо Джойс назвал преимущество украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова доступны на YouTube-канале talkSPORT Boxing.

«Александр выбрасывает много ударов, поэтому я думаю, что он доставит Фьюри определенные проблемы. Тайсон не выбрасывает так много ударов, но он бьет быстро, он длинный, высокий, у него есть футворк (работа ног — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он. Джойс добавил, что по Усику достаточно сложно попасть, поэтому Фьюри будет трудно победить.

Ранее журналист Майк Коппинджер рассказал, что поединок между боксерами должен пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. «Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на [лондонском стадионе] "Уэмбли"», — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).