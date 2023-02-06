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11:16, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

В Китае сочли безумными попытки США развязать войну с Россией

Asia Times: в Китае сочли безумными попытки США развязать войну с Россией

Фото: TIngshu Wang / Reuters

Попытки США развязать войну с Россией, а также заявления Пентагона о возможном столкновении Вашингтона и Пекина в 2025 году усилили кризис в отношениях между Соединенными Штатами и КНР. Об этом пишет обозреватель Брэндон Вайхерт Asia Times (AT).

«Китайскому руководству американцы кажутся просто безумными. Пекин пытается понять, действительно ли Вашингтон стремится развязать войну с Россией или заявления администрации Байдена — это просто позерство», — написал он.

По мнению автора, последнее, что нужно делать Америке — это одновременно ввязываться в конфликт с Россией и Китаем, обладающими ядерным оружием. «На наших глазах рождается новый мировой порядок. В этом новом мировом порядке Соединенные Штаты больше не являются доминирующим игроком. Мир не марширует под их барабан», — подчеркнул он.

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Денис Савосин
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