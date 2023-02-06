Названа цель использования цифрового рубля

Глава Минфина Силуанов: цифровой рубль начнут использовать для бюджетных целей

После запуска цифрового рубля в России его начнут использовать для бюджетных целей. Такие перспективы назвал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».

Рассказывая о цифровом рубле, глава министерства уточнил, что сначала инструмент должен заработать, а после его начнут постепенно использовать «для наших бюджетных целей».

Прототип платформы цифрового рубля создан в конце 2021 года, эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Цифровую форму валюты планируют использовать в дополнение к существующим формам денег. По мнению регулятора, это позволит совершать операции быстрее и удобнее. Отличие цифровых денег в том, что они будут храниться не в кошельке или на банковском счете, а в виртуальном приложении Центрального банка (ЦБ). Таким образом, эти средства не будут привязаны к какому-то из банков.

В первом квартале 2023 года ЦБ планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. До этого в ЦБ также указывали, что пилотирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов пилотных банков начнется в апреле 2023 года.