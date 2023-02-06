Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:32, 6 февраля 2023Экономика

Названа цель использования цифрового рубля

Глава Минфина Силуанов: цифровой рубль начнут использовать для бюджетных целей

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

После запуска цифрового рубля в России его начнут использовать для бюджетных целей. Такие перспективы назвал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».

Рассказывая о цифровом рубле, глава министерства уточнил, что сначала инструмент должен заработать, а после его начнут постепенно использовать «для наших бюджетных целей».

Прототип платформы цифрового рубля создан в конце 2021 года, эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Цифровую форму валюты планируют использовать в дополнение к существующим формам денег. По мнению регулятора, это позволит совершать операции быстрее и удобнее. Отличие цифровых денег в том, что они будут храниться не в кошельке или на банковском счете, а в виртуальном приложении Центрального банка (ЦБ). Таким образом, эти средства не будут привязаны к какому-то из банков.

В первом квартале 2023 года ЦБ планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. До этого в ЦБ также указывали, что пилотирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов пилотных банков начнется в апреле 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1121
Путин и Эрдоган обсудили работу российских спасателей в Турции
Три тысячи мертвых птиц выловили из российского водохранилища
В работе «Яндекса» произошел сбой
Раскрыт размер ликвидной части главной российской «кубышки»
Дочь Урганта снялась в шубе на голое тело
У Мавзолея задержали пытавшегося украсть тело Ленина россиянина
На Украине арестовали 170 вагонов с удобрениями из России и Белоруссии
Россия продлит эксплуатацию МКС
Охранник разозлился на строгого начальника и зарезал его на глазах у прохожих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.