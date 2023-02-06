Названо число погибших в результате землетрясения в Сирии

В Сирии в результате землетрясения погиб 371 человек, еще 1089 пострадали

В результате землетрясения в Сирии, по официальным данным министерства здравоохранения республики, погиб 371 человек, еще 1089 ранены. Об этом сообщает РИА Новости.

Reuters отмечает, что на северо-западе страны, подконтрольном сирийской оппозиции, есть данные о 221 погибшем и 419 раненых.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал число погибших при землетрясении в стране. По данным главы государства, оно унесло 912 жизней, 5385 человек пострадали.

До этого Вице-президент республики Фуат Октай ранее сообщал, что в результате землетрясения в Кахраманмараше в десяти провинциях погибли 284 человека, 2323 получили ранения. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что число погибших оценить трудно.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.