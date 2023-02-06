Курс доллара подскочил выше 71 рубля впервые с 9 января

Во время вечерних торгов на Московской бирже курс доллара подскочил выше 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. Это произошло впервые с 9 января. К 18:15 по московскому времени американская валюта поднималась на 0,57 процента.

При этом юань прибавил 1 копейку и вырос до 10,43 рубля, а евро, наоборот, упал на 64 копейки — до 76,27 рубля.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов провозгласил, что Россия потеряла доверие к доллару как расчетной единице и не может считать его надежным инструментом. По его словам, ситуация показала, что «это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить». «Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — констатировал глава министерства.

В свою очередь, замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что на замену доллару и евро могут прийти китайский юань и дирхам (валюта ОАЭ), а также ряд других валют «более мелких рынков».