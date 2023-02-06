В ВСУ не поверили словам Запада о победе Украины

«Страна.ua»: в ВСУ не поверили словам Запада, что его целью является победа Украины

Командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Припять, воюющий под Соледаром, не поверил в искренность слов Запада, что его целью является победа Киева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Они [западные союзники] говорят, что цель — победа Украины, а я не верю в это. (…) "Мы еще решение приняли — не приняли". На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, знакомые, воспринимать, что "решение не приняли" — культурных слов нет по этому поводу», — рассказал он. Как утверждает издание, причиной такого мнения командира являются заявления Запада о поставках вооружения республике.

Ранее президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства, пояснил, что Москва полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

3 февраля сообщалось, что Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1. Отмечается, что хранящиеся на складах устаревшие боевые машины будут переданы Киеву после ремонта.