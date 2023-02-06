В Горловке рассказали о прямом попадании украинского снаряда в общежитие

Мэр Горловки Приходько сообщил о прямом попадании украинского снаряда в общежитие

Украинские военные обстреляли общежитие в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), заявил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание на улице Шахтерская. «Горловка. Шахтерская, 3. Общежитие. Прямое попадание. Есть пострадавшие», — написал он. Сколько человек получили травмы, он уточнять не стал.

15 января ВСУ атаковали Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Ранее Приходько рассказал, что с 24 февраля 2022 года ВСУ 8836 раз обстреливали населенный пункт в ДНР. С начала спецоперации погибли 97 человек, были ранены 350. Кроме того, за этот период повреждены 1903 частных домовладений, 726 многоквартирных домов, 218 транспортных средств.