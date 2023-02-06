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12:55, 6 февраля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об использовании Украиной химоружия

Представитель Путина Песков переадресовал МО вопрос об использовании Киевом химоружия

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

За комментариями о возможном применении Украиной химического оружия следует обращаться в Министерство обороны (МО). Так на соответствующий вопрос ответил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали на российских бойцов с дрона некие «химические составы». С таким же заявлением выступал и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях, откуда поступали сообщения о тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.

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Марк Леонов
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