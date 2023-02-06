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14:06, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

В Турции начались перебои с интернетом из-за землетрясения

NetBlocks: в некоторых районах Турции начались перебои с интернетом из-за землетрясения

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В некоторых районах Турции начались перебои с интернетом из-за землетрясения. Об этом свидетельствуют данные сервиса организации NetBlocks, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом.

«Землетрясение магнитудой 7,8 привело к отключению электроэнергии и интернета в некоторых районах Южной Турции», — сообщили представители сервиса.

Отмечается, что проблемы с интернетом могут осложнить положение населения, которому требуется помощь.

Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в Турции утром 6 февраля и стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. В результате в некоторых регионах страны был объявлен самый высокий уровень тревоги. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате ЧП погибли 912 человек, 5385 пострадали. Подземные толчки также зафиксировали в Сирии, Ливане и на Кипре. В Сирии из-за землетрясения погибли 326 человек, пострадали 1042.

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Евгения Наумова
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