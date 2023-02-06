Яна Чурикова рассказала о тратах на ремонт квартиры

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что большая часть ее заработка уходит на ремонт жилья

Российская телеведущая Яна Чурикова рассказала, что на данный момент в основном тратит заработанные деньги на ремонт квартиры. Подробностями она поделилась в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Во время разговора Чурикову спросили, насколько она довольна своим финансовым положением. Телеведущая отметила, что ее устраивает то, сколько она зарабатывает, и добавила, что сейчас большая часть средств уходит на ремонт жилья.

«Поскольку сейчас ремонт, то расход достаточно серьезный», — сказала Чурикова. Однако она не стала называть конкретные суммы, в которые обходятся работы в квартире.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала, что делала ремонт в квартире, которую ей подарил бывший возлюбленный. Семенович проживает там более десяти лет. Первые несколько лет она не меняла интерьер, а жила в том, который был изначально.