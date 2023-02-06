Землетрясение разрушило турецкую крепость из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

В Турции землетрясение разрушило входившую в список всемирного наследия ЮНЕСКО крепость

Турецкая историческая крепость, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушилась из-за землетрясения. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

По данным издания, архитектурное строение, расположенное в провинции Газиантеп, входит в список творческих городов ЮНЕСКО. О масштабах причиненного крепости ущерба будет известно позже.

Мощный толчок магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, произошел утром в понедельник, 6 февраля. Сообщалось, что всего в результате природного явления, произошедшего в семи регионах Турции, пострадали 440 человек, еще 76 погибли.

Ранее стало известно, что число жертв мощного землетрясения в Сирии выросло до 237 человек.

