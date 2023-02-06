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17:10, 6 февраля 2023Мир

Лавров пообещал Турции помочь справиться с последствиями землетрясения

Глава МИД России Лавров поговорил с коллегой из Турции Чавушоглу и пообещал помощь

Фото: Mahmut Bozarsan / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу по поводу многочисленных жертв и разрушений, вызванных мощным землетрясением 6 февраля. Об этом говорится на сайте министерства.

«Министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь», — говорится на сайте.

Президент России Владимир Путин ранее тоже выразил искренние соболезнования своим коллегами в Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения.

Число погибших в Турции выросло до 1121. Кроме того, еще 7634 человека пострадали. А разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания.

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Виктория Кондратьева
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