Лавров пообещал Турции помочь справиться с последствиями землетрясения

Глава МИД России Лавров поговорил с коллегой из Турции Чавушоглу и пообещал помощь

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу по поводу многочисленных жертв и разрушений, вызванных мощным землетрясением 6 февраля. Об этом говорится на сайте министерства.

«Министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь», — говорится на сайте.

Президент России Владимир Путин ранее тоже выразил искренние соболезнования своим коллегами в Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения.

Число погибших в Турции выросло до 1121. Кроме того, еще 7634 человека пострадали. А разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания.