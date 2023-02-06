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10:58, 6 февраля 2023Мир

Путин заявил о готовности России помочь Турции и Сирии после землетрясения

Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Турции и Сирии после землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Турции:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Россия готова оказать необходимую помощь Турции и Сирии после мощного землетрясения. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в телеграммах, направленных его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду. Документу опубликовали на сайте Кремля.

Глава российского государства выразил искренние соболезнования своим коллегами по поводу многочисленных жертв и пострадавших от подземных толчков в Турции и Сирии. Он пожелал скорейшего выздоровления всем гражданам, получившим ранения.

«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», — высказался Путин в телеграмме Асаду.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате землетрясения, которое произошло на юге Турции, в стране погибли как минимум 284 человека. До этого в сирийском Минздраве сообщили, что число жертв мощного землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус выросло до 237 человек.

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Виктория Кондратьева
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