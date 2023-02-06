Россия заявила об отсутствии диалога с США по Украине

Замглавы МИД Рябков заявил, что у России сейчас нет диалога с США по Украине

У Москвы сейчас нет диалога с властями США по ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что у него нет информации о предполагаемых контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной. Он назвал заявления об этом вбросами, которые вызывают волну спекуляций.

«У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место, но никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется», — рассказал Рябков.